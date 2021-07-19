В Казахстане запретят сжигать некоторые отходы

Приложение zakon.kz
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Приказ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля.
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов подготовило приказ "Об утверждении перечня отходов, не подлежащих энергетической утилизации", сообщает zakon.kz.
Так, в перечень отходов, не подлежащих сжиганию, включены:
Как отмечается, приказ будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 июля.
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 30 июля.
Как сообщалось, в Казахстане планируют построить мусоросжигательные заводы европейского стандарта. Они появятся в Нур-Султане, Алматы, Восточно-Казахстанской области и в Актобе в течение четырех лет.
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