В Минкульте объяснили, куда делся тундук с могилы Айтматова 

Сейчас тундук реставрируют, затем его установят по-новому.

В Министерстве культуры Кыргызстана объяснили, куда делся тундук с могилы народного писателя Чингиза Айтматова, передает zakon.kz.

24.kg. пишет, что, по словам чиновников, тундук никто не украл. Он временно демонтирован и отправлен в мастерскую для ремонтно-восстановительных работ.

В ведомстве отметили, что кыргызстанцы указали на то, что тундук, расположенный на уровне земли, - плохая примета. Поэтому его решили немного приподнять. Сейчас тундук реставрируют, затем его установят по-новому.

Ранее сообщалось, что с могилы Чингиза Айтматова неизвестные убрали тундук.

Чингиз Айтматов - народный писатель Кыргызстана и Казахстана. Лауреат Ленинской премии и трех Государственных премий СССР, Европейской литературной и Международной премии имени Джавахарлала Неру. В 2007 году получил высшую награду правительства Турции за вклад в развитие культуры тюркоязычных стран.

Писал на русском и кыргызском языках, его произведения переведены больше чем на 150 языков. Похоронен в мемориальном комплексе "Ата-Бейит". Согласно предсмертной просьбе самого писателя, рядом с могилой его отца, видного кыргызского государственного деятеля, погибшего во время сталинских репрессий.

Тундук - конструкция сферической формы, венчает юрту и является световым окном. Круглая рама тундука состоит из перекладин, крестообразно соединенных с ободом.

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