Какую отчетность нужно представить в налоговую к 21 июля

Приложение zakon.kz
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Также необходимо произвести плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за 2 квартал 2021 года.
21 июля 2021 года истекает срок представления Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по ф. 328.00 и уплаты НДС в ЕАЭС и акциза, в том числе по импортированным товарам с территории государств-членов ЕАЭС, за июнь 2021 года. Об этом напомнили в Департаменте государственных доходов Алматы, сообщает zakon.kz.
Также в указанный срок необходимо представить:
При выкупе норматива по объему платежа до 100 МРП в суммарном годовом объеме необходимо также произвести уплату Платы за эмиссии в окружающую среду за 2021 год.
Также необходимо произвести плату за лесные пользования при долгосрочном лесопользовании за второй квартал 2021 года.
Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.
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