Димаш Кудайберген поздравил Рухию Байдукенову с победой

Молодец, сестренка! - Кудайберген.

Певец Димаш Кудайберген поздравил победительницу фестиваля "Славянский базар в Витебске" Рухию Байдукенову, сообщает zakon.kz.

Свое обращение он опубликовал на странице в Instagram.

Молодец, сестренка! Желаю больше побед. Даст Бог, будешь большой звездой. Сегодня на "Славянском базаре" ты подняла статус нашего народа и обрадовала меня, сидящего в составе жюри. Продолжай всех нас радовать, служа настоящему искусству, - написал артист.

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