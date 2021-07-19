Мужчина пропал в горах Заилийского Алатау

Он в одиночку отправился на пик Маншук Маметовой.

27-летний турист пропал в горах Заилийского Алатау. Он в одиночку отправился на пик Маншук Маметовой, сообщает zakon.kz.

18 июля в дежурную часть Республиканского оперативно-спасательного отряда поступило сообщение от ДЧС Алматы. Молодой человек 27 лет после ночевки на озере Маншук Маметовой решил утром подняться на одноименный пик. Вечером турист отправил другу сообщение о том, что ему удалось совершить восхождение, но ему нужна помощь, так как он не может самостоятельно спуститься. После этого связь с мужчиной прервалась. пресс-служба МЧС РК

На место происшествия выехала оперативная группа РОСО - шесть человек личного состава на одной единице автотехники.

Спасатели РОСО встретились с альпинистами Федерации альпинизма (база Туюксу) - от них выделили двух человек. Совместно с альпинистами оперативная группа РОСО доехала до озера №6 и выдвинулась дальше пешим ходом в сторону пика Маншук Маметовой. Сотрудниками РОСО был исследован низ ледника и просмотрена морена. Альпинисты прошли по гребню вершины пика М. Маметовой. пресс-служба МЧС РК

Известно, что турист оставил свой рюкзак у рабочих Казселезащиты, сказал, что вернется к обеду 18 июля, но так и не вернулся.

Рано утром 19 июля выехала вторая оперативная группа РОСО (семь человек личного состава на одной единице автотехники) на смену первой группе. На данный момент поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда совершают облет пика Маншук Маметовой на борту АО "Казавиаспас". пресс-служба МЧС РК

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