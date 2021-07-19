Семейную пару из Актобе уличили в подделке ПЦР-тестов

Проводятся следственные действия.

Супружеская пара подделывала ПЦР-тесты в Актобе, сообщает zakon.kz.

По данным областной полиции, мужчина на пограничном посту "Жайсан" находил водителей грузовых транспортных средств, выезжающих в Россию, и предлагал справки о сдаче ПЦР-тестов.

Данные водителей отправлял своей супруге (врачу одного из медицинских центров), которая, подделав справки, перенаправляла мужу.

В ходе досудебного расследования были установлены и допрошены в качестве свидетелей 10 граждан, которые использовали заведомо подложные ПЦР-тесты. По данному факту проводятся следственные действия по ст. 385 ч. 3 УК РК "Использование заведомо подложного документа", - отметили в пресс-службе.

Читайте также:

ПЦР-тесты незаконно продавали в аэропорту Алматы

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!