Три года без Дениса Тена - алматинцы несут цветы к памятнику фигуриста

Денис Тен - заслуженный мастер спорта Казахстана.

С момента гибели казахстанского фигуриста Дениса Тена прошло три года. Сегодня алматинцы несут цветы к его памятнику, передает zakon.kz.

19 июля 2018 года в центре Алматы ранили 25-летнего фигуриста Дениса Тена. Он потерял много крови и находился без сознания, когда прибыла скорая помощь. В больнице врачи боролись за его жизнь более двух часов, но фигурист не выжил.

В полиции рассказали, что спортсмен вступил в схватку с двумя преступниками, которые пытались украсть зеркала с его автомобиля. Один из них пырнул его ножом. Было начато расследование об убийстве.

Подозреваемых задержали на следующий день. Ими оказались Нуралы Киясов и Арман Кудайбергенов, которые были младше Дениса Тена на год. Оба дали признательные показания.

Спортсмена похоронили 21 июля в поселке Дружба.

Приговор обвиняемым вынесли 17 января 2019 года. На скамье подсудимых, помимо Киясова и Кудайбергенова, оказалась и девушка по имени Жанар Толыбаева. Ей вменили недонесение о преступлении. В итоге мужчин за убийство, разбой и кражу приговорили к 18 годам, а Толыбаеву - к четырем годам.

В том же году летом в Алматы открыли мемориал Денису Тену. И вот сегодня, в годовщину его смерти, алматинцы несут цветы к памятнику.

Денис Тен был знаковой личностью для казахстанцев. Его гибель стала большим ударом. Это случилось здесь, прямо в центре города. Это ужасная, нелепая случайность. Уже три года прошло, но все равно не по себе. Я помню ощущения, когда он попал в больницу, мы все держали кулачки, чтобы его спасли. Я помню, что около шести вечера поступило сообщение о том, что он умер и в это было очень трудно поверить. До сих пор в это трудно поверить, - говорит Ольга, которая пришла почтить память спортсмена.

Сегодня годовщина его гибели, это скорбная дата для всего Казахстана, потому что он был великим спортсменом. Ушел в молодые годы, когда мог сделать многое для нашего народа. Потерять такого человека - это трагедия не только для родственников, но и всего народа, - сказал житель Алматы Тимур.

Очень жаль, что так случилось. Преступность в нашей стране высокая. Даже в центре происходят такие события. Денис был нашей гордостью, он мог бы показать нам лучшие результаты, воспитать новое поколение. Но мы потеряли эту возможность. Три года прошло, а как будто это было вчера, - говорит еще одна алматинка Куляш-апа.

Денис Тен - заслуженный мастер спорта Казахстана. Бронзовый призер зимних Олимпийских игр 2014 года. Серебряный медалист чемпионата мира по фигурному катанию 2013, бронзовый призер чемпионата мира 2015 года, чемпион чемпионата четырех континентов 2015 года, чемпион VII зимних Азиатских игр, многократный победитель различных международных турниров под эгидой ISU, пятикратный чемпион Казахстана.

Он был первым и пока что единственным спортсменом в истории независимого Казахстана, который завоевал медали Олимпийских игр, чемпионатов мира), континентального чемпионата, зимней Универсиады, зимних Азиатских игр, а также этапов Гран-при по фигурному катанию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!