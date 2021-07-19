Жительницу Костанайской области обманули на 8 млн тенге

Жительнице поселка позвонили якобы из банка и сообщили, что ей необходимо погасить кредит.

В Костанайской области сотрудниками полиции и Мендыкаринского района расследуется уголовное дело по факту интернет-мошенничества, сообщает zakon.kz.

Обманутая женщина, поддавшись на уговоры "менеджера" банка, перевела сумму депозита и средств с зарплатной банковской карты неизвестным лицам. Также она сообщила свои персональные данные и банковские реквизиты мошенникам, после чего на нее оформили 1,5 млн тенге кредита. Общая сумма ущерба от преступления составили более 8 млн тенге. пресс-служба Департамента полиции Костанайской области

Жительнице поселка позвонили якобы из банка и сообщили, что ей необходимо погасить кредит. Она объяснила, что кредитной задолженности у нее не может быть, так как она его не оформляла.

На следующий день тот же "менеджер" спросил: есть ли у нее накопления? При этом он сообщил, что ее сбережения находятся под угрозой и необходимо ее финансы перевести на страховую карту банка. Поддавшись на уговоры и заверения о финансовой безопасности, потерпевшая сообщила все свои персональные данные и банковские реквизиты. В течение трех дней она перечислила все свои сбережения мошенникам, включая средства, которые были на банковской зарплатной карте. пресс-служба ДП Костанайской области

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