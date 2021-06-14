В Нур-Султане продолжается прием заявок на участие в конкурсе "Мерейлі отбасы"

В конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.

В столице продолжается приём заявок на участие в городском этапе Национального конкурса "Мерейлі отбасы-2021". Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Прием заявок на участие в Национальном конкурсе "Мерейлі отбасы" стартовал 15 мая и завершится 15 июня. Успейте подать заявку!

Основными целями конкурса являются укрепление института семьи, нравственности, духовности, признание важности ответственного брака; повышение ответственности родителей в воспитании детей; пропаганда семейных ценностей, заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных и престарелых родителях; продвижение положительного имиджа казахской семьи.

В конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.

Напомним, заявки на участие в конкурсе принимаются на электронную почту: mereiliotbasy2021@mail.kz (в pdf формате).

Подробную информацию об условиях участия можно узнать по телефонам: +7(777)010 40 42, +7(7172)55 67 08, а также, пройдя по ссылке.

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