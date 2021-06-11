Турнир по стритболу "NUR-SULTAN CUP" стартует в столице

Игры первенства будут проходить исключительно в выходные.

В столице Казахстана с 19 июня по 1 августа пройдет турнир по стриболу «NUR-SULTAN CUP».

Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Игры первенства будут проходить исключительно в выходные. В соревновании могут принять участие девушки и юноши в категории U 16 и U 18.

В каждой команде должно быть по 4 игрока (3 игрока на площадке и 1 запасной).

Турнир пройдет в 4 районах столицы:

- Ботанический парк;- Триатлон парк;- Мост Евразийского национального университета;- Микрорайон Самал-3.

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками, медалями и дипломами. Также, победителям и призерам от имени организаторов будут вручены стритбольные формы.

Номер для регистрации:Д. Туратович - 8 707 913 91 38

Организаторы: акимат города Нур-Султан, ГУ «Управление физической культуры и спорта города Нур-Султан».

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