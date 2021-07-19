В Сети появилось видео "задержания Дикого Армана" - комментарий ДП

Со всеми лицами проведена профилактическая беседа - полиция.

В Казнете распространяют видео задержания Армана Джумагельдиева, известного, как "Дикий Арман", сообщает zakon.kz.

В описании к видео утверждают, что Арман Джумагельдиев, известный по прозвищу "Дикий Арман", приехал в столицу в гости.

Кроме того, отмечено, что с ним был также якобы задержан "криминальный авторитет Алиба Семский".

Их "посиделку" в элитном ресторане столицы испортил нагрянувший спецназ, - говорится в сообщении к видео.

В полиции уточнили, что в увеселительных заведениях проводятся рейдовые мероприятия.

При проведении оперативно-профилактических и рейдовых мероприятий в одном из увеселительных заведений сотрудниками полиции задержана группа лиц в количестве 6 человек. Со всеми лицами проведена профилактическая беседа. Департаментом полиции на постоянной основе в целях профилактики и недопущения преступлений в увеселительных заведениях проводятся оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, - заявили в пресс-службе.

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