Что изменилось в прокурорском надзоре

В новой редакции изложена Инструкция по организации надзора за законностью деятельности госорганов.

Генеральный прокурор РК своим приказом от 12 июля 2021 года внес изменения в части организации прокурорского надзора, сообщает zakon.kz.

В новой редакции изложена Инструкция по организации надзора за законностью деятельности госорганов, а также принимаемых ими актов и решений, судебных актов, вступивших в законную силу, исполнительного производства, представительства интересов государства в суде по гражданским и административным делам.

Деятельность органов прокуратуры по организации надзора включает в себя:

высший надзор за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, иных организаций независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений;

представительство интересов государства в суде по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях в порядке, определенном КоАП, ГПК РК и АППК РК;

надзор за законностью вступивших в законную силу судебных актов по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях;

надзор за законностью исполнительного производства по гражданским, административным делам, делам об административных правонарушениях и уголовным делам (за исключением взыскания уголовных штрафов и конфискации имущества).

Проверки в деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц назначаются и проводятся прокурором для защиты прав, свобод и законных интересов:

лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту; неограниченного круга лиц; лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности РК.

Также говорится, что проверки в деятельности субъектов предпринимательства прокурор инициирует в виде ходатайства, обращенного к Генеральному прокурору либо лицу, его замещающему, и проводит на основании его последующего поручения.

Кроме того, в новой редакции изложены Правила проведения анализа состояния законности и оценки актов и решений Правительства, иных государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц, а также иных организаций.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

Приказ введен в действие с 16 июля 2021 года.

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