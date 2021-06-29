Медицинские маски раздали волонтеры жителям столицы

Также организаторы акции провели разъяснительные беседы с горожанами.

Городской штаб волонтеров совместно с КГУ «Астана жастары» акимата города Нур-Султан и управлением молодежной политики раздали более 10 тысяч медицинских масок жителям и гостям столицы, передает официальный сайт столичного акимата.

Как все мы знаем, вирус COVID-19 охватил не только территорию столицы, но также и остальные города Казахстана. Сейчас у нас идет массовая вакцинация, но все же нужно быть предельно осторожными. Именно поэтому акимат города Нур-Султан, Управление молодежной политики города Нур-Султан, КГУ «Астана жастары» вместе с активными волонтерами в честь 30-летия Независимости нашей страны вышли в парки и скверы с целью раздать более 10 000 масок, а также разъяснить необходимость неукоснительного соблюдения мер безопасности. На этом акция не заканчивается, мы планируем довести число до 30 000 масок. Для нас очень важно, чтобы люди были в безопасности, — сообщил заместитель руководителя КГУ «Астана жастары» Аян Ерментаев.

Своим безответственным поведением люди подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизни окружающих. Подчеркнув важность соблюдения санитарных норм, организаторы акции провели разъяснительные беседы с горожанами об обязательных мерах по обеспечению безопасности.

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