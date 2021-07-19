Обнаружено более 5 тысяч мошеннических сайтов на тему COVID-19

Цель злоумышленников — получить данные пользователей.

С начала пандемии "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 5000 мошеннических сайтов на тему COVID-19, сообщает zakon.kz.

За время пандемии только "Лаборатория Касперского" зафиксировала более 5000 мошеннических сайтов, связанных с коронавирусом. Также за этот период компания предотвратила более одного миллиона попыток перехода на сайты пользователей по этим фишинговым ссылкам. Среди самых распространенных схем злоумышленников - фейковые предложения о выплатах в случае вакцинации и проведения тестов на COVID-19 со скидкой. Недавно стали популярны фишинговые объявления о продаже поддельных QR-кодов, сертификатов для посещения ресторанов и массовых мероприятий, - сообщили в компании.

Как отмечается, в первом полугодии этого года пик мошеннической активности, связанной с коронавирусом, пришелся на март. Однако, несмотря на то, что после этого эксперты некоторое время наблюдали небольшой спад, в июне злоумышленники вновь активизировались: за этот месяц компания обнаружила и заблокировала на 14% больше фишинговых ресурсов, чем месяцем ранее.

В большинстве случаев мошенничества, связанного с темой пандемии, цель злоумышленников - получить данные пользователей. Для этого часто используется фишинг: пользователь переходит по ссылке из объявления или письма и попадает на страницу, где его просят ввести персональную информацию и данные банковской карты. Заполучив такие сведения, злоумышленники могут с их помощью, например, украсть деньги со счетов.

Многие наши исследования показали, что казахстанцы весьма серьезно страдают от разного рода мошеннических схем в интернете. Злоумышленники, в свою очередь, используют одну из самых болевых сегодня точек - тему пандемии - для усиления атак на пользователей, - сказал коммерческий директор "Лаборатории Касперского" в Центральной Азии Валерий Зубанов. - Если вы видите сайт или сообщение на тему COVID-19, то стоит всегда перепроверять информацию в официальных источниках и не оставлять свои персональные данные на подозрительных ресурсах.

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