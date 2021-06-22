10-летие образования объединения "Ветераны Вооруженных сил" отметили в столице

Сейчас в республике насчитывается четырнадцать областных и три городских филиала, в которых состоит более пяти тысяч человек.

Накануне в столице чествовали ветеранов Вооруженных сил Казахстана. 10 летний юбилей отметило Республиканское общественное объединение «Ветераны Вооруженных сил», созданное по поручению Елбасы, передает официальный сайт городского акимата.

Праздничное мероприятие организовано столичным филиалом объединения и Департаментом по делам обороны города при поддержке акимата Нур-Султана.

Отметим, общественное объединение было создано по поручению Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева при поддержке Министерства обороны страны.

Сейчас в республике насчитывается четырнадцать областных и три городских филиала, в которых состоит более пяти тысяч человек.

Ветераны ВС участвуют в поиске без вести пропавших солдат Великой Отечественной войны, поддерживают связь с поисковиками, участвуют в мероприятиях по перезахоронению останков воинов-фронтовиков.

Фондом ветеранов выделялись средства на создание и установку памятника Герою Советского Союза, Халық Қаһарманы, генералу армии Сагадату Нурмагамбетову. При активном участии филиалов объединения имя героя присвоено улицам в городах Нур-Султан, Алматы, Актобе, Усть-Каменогорск и др.

Кроме того, Центральный совет и филиалы общественного объединения оказывают посильную помощь ветеранам в решении социально-бытовых вопросов.

«Создание объединения дает возможность эффективно и целенаправленно применять весь потенциал опыта и навыков военных профессионалов, которые, выйдя на заслуженный отдых, имеют больше времени анализировать, систематизировать, вырабатывать новые предложения. Так как, у офицеров, стоявших у истоков создания Вооруженных Сил страны, участвовавших в международных учениях, миротворческих миссиях, побывавших в «горячих» точках, есть колоссальный опыт. За десять лет существования наше объединение выстроило отношения со многими подразделениями и частями Вооруженных Сил, с департаментами Министерства обороны. Живое общение ветеранов с молодежью создает атмосферу, в которой рождается чувство гордости за страну, за ее героическое прошлое, пробуждается интерес к профессии военного», - отметил во время торжественного мероприятия заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных Сил», председатель общественного фонда ветеранов и семей военнослужащих Вооруженных Сил РК Марат Нагуманов.

Празднование завершилось концертом артистов Государственной академической филармонии акимата города Нур-Султан. В исполнении столичного ансамбля ветеранов «Есіл толқындары» прозвучали песни «Жас қазақ» и «Атамекен».

Стоит отметить, мероприятие провели с соблюдением всех саннорм и требований.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!