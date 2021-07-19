"Летающий" Максим Галкин рассмешил фанатов

Знаменитый российский юморист, пятый супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин рассмешил своих фанатов фотографией в соцсети, сообщает zakon.kz.

К моменту написания заметки его фотография набрала более 116 тыс. лайков. Публикация была сделана более одного часа назад.

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"Едрид Мадрид! Прям Джеки Чан!" - написали фолловеры юмориста, сопроводив свои записи смеющимся смайликом.