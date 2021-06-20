Cтоличные заведения продолжают игнорировать установленный режим работы

Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

Мониторинговые группы столицы за прошедшие сутки выявили 5 нарушителей карантина среди объектов предпринимательства города, сообщает официальный сайт акимата Нур-Султана.

Мониторинговые группы по выявлению и пресечению нарушений ограничительных мер среди объектов предпринимательства продолжают работу в усиленном режиме.

Так, за прошедшие сутки, 19 июня в районе Сарыарка к адмответственности привлекли 2 заведения – пивной бар «Советсткий» и кафе «Факир», которые продолжали функционировать, несмотря на запрет.

Кафе «Все Свои», расположенное в Байконырском районе, также принимало посетителей поздней ночью.

Мониторинговая группа Алматинского района зафиксировала факт нарушения режима работы баром «The Dom», а также несоблюдение социального дистанцирования в караоке-клубе «Sova».

Все собранные материалы в отношении нарушителей карантина переданы в районные управления санитарно-эпидемиологического контроля для принятия административных мер.

Напомним, Нур-Султан продолжает находиться в «красной» зоне по матрице оценки эпидситуации. Поэтому жителям и гостям столицы, а также объектам предпринимательства стоит строго соблюдать саннормы, режим карантина и следовать рекомендациям санврача во избежание дальнейшего распространения коронавирусной инфекции среди населения.

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