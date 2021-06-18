В столице реализуется проект по социализации молодежи

Департамент уголовно-исполнительной системы в Центр направляет молодых людей, которым необходима специализированная помощь.

В этом году в столице разработана и запущена программа «Elorda Jastary» на 2021-2023 годы, направленная на всестороннюю поддержку молодежи.

В рамках программы при поддержке Управления по вопросам молодежной политики реализуется проект «Transformation», призванный социализировать молодежь категории NEET, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Молодежь категории NEET - это часть молодежи, которая не работает (безработные и лица вне рабочей силы), не занятая образованием или профессиональной подготовкой, которая находится вне системы образования и сферы занятости.

При содействии Управления по вопросам молодежной политики открыт Центр поддержки молодежи. Здесь мы работаем с молодежью категории NEET. Им от 18 до 29 лет. К этой категории относятся молодые люди, у которых возникли проблемы с оплатой обучения, фрилансеры. В центре проводятся семинары-тренинги, краткосрочные курсы и различные мероприятия. Оказываются правовые и психологические консультации, содействие в трудоустройстве молодежи, - рассказала социальный работник Центра поддержки молодежи Асем Оралханова.

"В нашем центре есть бесплатные кружки по обучению казахскому, английскому, арабскому языкам, правилам дорожного движения, игре на гитаре", - говорит юрист Центра поддержки молодежи Ерік Кожахметов.

В свою очередь, Департамент уголовно-исполнительной системы в Центр направляет молодых людей, которым необходима специализированная помощь.

Совместно с Центром поддержки молодежи проделана большая работа. С помощью его специалистов я поступила в колледж, устроилась на работу. Я набралась сил в духовном плане. Сейчас я нашла для себя новую среду, - рассказала участница проекта Дарина Ескендирова.

С начала года в центре было принято свыше 140 человек категории NEET и состоящих на учете службы пробации в возрасте от 18 до 29 лет.

Центр расположен по адресу улица Абая 92/3.

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