Челлендж детских рисунков ко Дню медработника прошел в Нур-Султане

Челлендж рисунков проводился среди детей в возрасте от 3 до 10 лет.

Образ современных медработников, на передовой борющихся с распространением коронавируса, изобразили дети в Нур-Султане. Челлендж был организован Управлением общественного здравоохранения и был посвящён предстоящему Дню медицинского работника, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На рисунках дети отразили свое видение здравоохранения, как нужно беречься от различных заболеваний.

Маленькая Амелия в своем рисунке изобразила врача, который щитом защищает ребенка от различных вирусов. Таким образом, она хотела показать, что врачи спасают население от заболеваний.

Они нас оберегают и заботятся. На рисунке моя мама, которая также меня лечит и защищает от болезней, - говорит дочь социального работника городской поликлиники №6.

Еще на одном рисунке был отражен маленький мальчик, наблюдающий за каретой скорой помощи. Как оказалось, Алпат один раз увидел, как служба «103» выезжала на вызов.

«Я увидел в окне, как машина с цифрами «103» включила «свои мигалки» и уехала куда-то быстро. Потом мне брат мой рассказал, что они едут к больным, которым плохо», - говорит Алпат.

Родители Алпата работают в одной Многопрофильной городской больнице №2.

«Наш сын фельдшеров бригады скорой помощи прозвал «супергероями», потому что он считает, что они спасают людей. Мы только улыбаемся и утвердительно киваем головой, потому что это детское мышление, и мы не хотим уверять его об обратном. Пусть для него они будут героями», - комментирует рисунок сына его мама Амина.

Ученица 2-го класса Айбота нарисовала маленькую девочку в медицинском белом халате. Ее мама, работник столичной больницы, объяснила это тем, что дочь в будущем мечтает стать врачом.

«Она нарисовала себя. Говорит «мама, буду как ты». Пусть это и детские мечты, но кто знает, может в нашей семье будет еще один доктор», - рассказывают родители.

Челлендж рисунков проводился среди детей в возрасте от 3 до 10 лет.

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