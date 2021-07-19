За первое полугодие грузооборот на КПП "Хоргос" в Синьцзяне превысил 18 млн тонн

Приложение zakon.kz
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По объему обработанных грузов экспорт-импорт Хоргос занял первое место среди всех таможенных переходов Синьцзяна.
Согласно статистике таможни Хоргос на 18 июля, с января по июнь этого года объем импортных и экспортных грузов в Хоргосе превысил 18,68 млн тонн, увеличившись более чем на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по объему обработанных грузов экспорт-импорт Хоргос занял первое место среди всех таможенных переходов Синьцзяна.
Согласно данным, к основным импортируемым товарам относятся природный газ, древесина, железная руда, зерновые и масличные культуры, а также солодка. Экспортными товарами являются в основном механические и электрические изделия, одежда, обувь, текстильные ткани и изделия, фрукты и овощи, которые в основном экспортируются в страны Центральной Азии и Россию.
Директор компании "Khorgos International Trading Company" Ю Чэнчжун сообщил:
В первом полугодии наша компания экспортировала 25 000 тонн товаров на общую сумму 350 миллионов долларов США. Основными экспортными товарами являются фрукты и овощи, лепешки, предметы первой необходимости и т. д. Произведенные в Хоргосе лепешки пользуются большим спросом в Центральной Азии, заказы продолжают расти, было экспортировано более 3 миллионов лепешек. По нашим оценкам, к концу этого года экспорт товаров составит 50 000 тонн, а объем сделки составляет 700 миллионов долларов США.
Под влиянием эпидемии коронавирусной инфекции народное правительство города Хоргос одновременно, реализовывая политику предотвращения завозных случаев заражения, усилило поддержку повышения эффективности таможенного оформления, сокращения затрат на логистику предприятий и финансовой поддержки; проработало вопрос координации таможни, железных дорог и других служб для ускорения обслуживания и создания благоприятной среды для внешнеторговых операций.
Начальник общего отдела таможни Хоргос Юань Хуэйпин сообщил:
Мы в полной мере проводим реформировании таможенных операций, предоставляя компаниям персонализированные инструкции по таможенному оформлению и услуги по таможенному оформлению, оптимизируя бизнес-среду и прилагая все усилия для содействия обновлению модели таможенного надзора в Хоргосе. Внедряем новшества, оптимизируем и принимаем многочисленные меры, чтобы помочь поездам маршрута "Китай-Европа" повысить их качество и эффективность.
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