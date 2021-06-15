Открытый конкурс для реализации бизнес-идей объявили в Нур-Султане

Для участия в конкурсе претенденты представляют в электронной форме заявку по утвержденной форме.

ГУ «Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города Нур-Султан» объявило открытый конкурс на государственные гранты для реализации новых бизнес-идей. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Гранты в рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса-2025» предоставляются субъектам малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, на безвозмездной основе осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики.

Для подачи заявок на участие в конкурсе необходимо зарегистрироваться в цифровой платформе для бизнеса «Qoldau».

Для участия в конкурсе претенденты представляют в электронной форме заявку по утвержденной форме.

Сроки представления конкурсной документации: с «28» июня 2021 года по «12» июля 2021 года.

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