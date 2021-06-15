Участники программы "Арендное жилье" рассказали о своих впечатлениях

Прием документов был объявлен с 1 по 6 декабря 2020 года.

О своих впечатлениях рассказали счастливчики, участвующие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи», передает официальный сайт столичного акимата.

Электрик Ерасыл Токанов три года назад переехал в столицу с супругой и двумя дочерьми. Молодая семья успела пожить в нескольких съемных квартирах.

Моя супруга — учитель математики в школе, и оплата жилья 70-80 тысяч тенге отнимала львиную долю нашего дохода. И когда я от друзей услышал об этой программе, решил поучаствовать в конкурсе. Изучил условия и в декабре 2020 года в онлайн-формате подал документы, — рассказал Ерасыл Токанов.

Претендовать на арендное жилье по данному направлению могут работающие граждане Казахстана до 29 лет, не имеющие жилья на праве собственности последние два года. При этом жилья не должно быть у всех членов семьи заявителя. Необходима постоянная прописка без перерывов в городе Нур-Султане в течение двух последних лет. Прием документов был объявлен с 1 по 6 декабря 2020 года. Было принято 5 463 заявки.

«30 декабря я узнал, что оказался на восьмом месте в списке претендентов, набрав 46 баллов. Радости нашей не было предела. И не мечтал, что буду жить в новом доме, с ремонтом. А как были рады за нас наши родители! Детям и жене здесь все очень нравится: рядом садик, школа, магазины. Сейчас мы платим 7900 тенге в месяц и откладываем деньги на собственное жилье», — говорит Ерасыл Токанов.

Основная цель программы в том и заключается, чтобы молодые люди в следующие пять лет смогли встать на ноги и накопить денег на покупку собственного жилья. Одно из требований для участия в программе — заявители должны иметь официальный доход минимум 40 МРП, или 111 120 тенге в течение последних шести месяцев.

«Я заранее готовился к участию в этой программе. Открыл счет в «Жилстройсбербанке» в 2019 году и, когда участвовал в конкурсе, набрал 41 балл. Очень благодарен государству, акимату за такую возможность и внимание. Раньше я жил в съемной квартире и платил ежемесячно 95 тысяч тенге. Сейчас мы платим лишь 8000 тенге. Я работаю учителем в школе. Моя супруга Мадина учится на седьмом курсе в Медицинской академии и по окончании планирует работать по специальности. У нас есть сын. Отдельно хочу сказать о месторасположении квартиры. Очень удобно, что мы теперь живем в районе с развитой инфраструктурой — на проспекте Абылай-хана», — рассказал учитель информатики Магжан Данебеков.

Напомним, по поручению Елбасы в 2019 году в столице была запущена программа «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи». Акимат города Нур-Султана в полной мере выполнил это поручение: 1 050 молодых людей тогда получили арендные квартиры. В 2021 году жилищная программа имела продолжение. В январе этого года квартиры получили еще 350 человек. А в сентябре-октябре планируется выдача еще 1 050 квартир.

Основная цель государственного проекта направлена на то, чтобы в течение следующих 5 лет молодежь накопила свои средства и приобрела собственное жилье.

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