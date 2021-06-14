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В столице прошел детский фестиваль патриотической песни

Фото: astana.gov.kz 14 июня 2021, 15:27

Мероприятие прошло с соблюдением карантинного режима и без зрителей.

12 июня во Дворце школьников в рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан прошел IV детский фестиваль патриотической песни «Алтын күн», передает официальный сайт акимата города.

Организатором концерта выступила столичная Ассамблея народа Казахстана. Цель мероприятия – патриотическое воспитание и формирование духовно-нравственных качеств личности, развитие интереса к историческим и культурным событиям родной страны, выявление и поддержка талантливых детей и подростков, реализация их творческих возможностей, пропаганда жанра патриотической песни.

В фестивале приняли участие члены художественных коллективов этнокультурных объединений, учащиеся общеобразовательных и музыкальных школ, ансамбли, а также все желающие в возрасте от 6 до 16 лет.

Мероприятие прошло с соблюдением карантинного режима и без зрителей.

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