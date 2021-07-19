Токаев провел совещание по ситуации с COVID-19

Власти Казахстана примут план действий, которые будут направлены на оздоровление общей ситуации в стране.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел рабочее совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации. На мероприятие журналистов не аккредитовывали. О чем говорили на заседании, сообщает zakon.kz.

15:30

В последнее время резко возросло количество людей, инфицированных коронавирусом. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад мы рассматривали этот вопрос на расширенном заседании Правительства. В то время Правительство заявило, что все под контролем. Но, к сожалению, ситуация не улучшается. Напротив, эпидемиологическая ситуация ухудшается. Ситуация в столице особенно тяжелая. Большинство регионов находятся в красной зоне. Число пациентов с тяжелыми и очень серьезными заболеваниями растет с каждым днем. К сожалению, мы теряем своих граждан, - начал президент.

15:37 Глава государства сказал, что в связи с этим нужно принимать срочные меры. Необходимо разработать план работы и реализовать его.

15:45 Он отметил, что мировой опыт показывает, что невозможно остановить вирус. Главная цель властей - не допустить увеличения количества тяжелобольных, спасти жизни. В этом поможет массовая вакцинация. На сегодня курс иммунизации завершили около 2,8 миллионов человек. Но несмотря на хорошую динамику, в разрезе регионов ситуация крайне неоднозначная.

15:50

Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов в лучшем случае сдают на "тройку", - говорит президент.

По его словам, нужно срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. При этом следует учитывать специфику региона, заранее изучить настрой, замерить, так сказать, "температуру".

В работе с людьми, нежелающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход. Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы "упертых" антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей, - заявил глава государства.

15:53 Президент отметил, что нужно пресекать любые попытки распространения поддельных паспортов вакцинации. Он поручил ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации.

15:56 Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на казахстанских фармплощадках. Он поручил ускорить регистрацию во Всемирной организации здравоохранения вакцины QazVac. Президент добавил, что важно также организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран.

16:00 Глава государства поручил ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений.

16:02 Он поручил упростить включение объектов бизнеса в программу Ashyq.

16:04 По его словам, следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов.

16:05 Касым-Жомарт Токаев напомнил, что завтра Курбан айт, но в связи с эпидситуацией следует избегать массового скопления людей. Правительство должно держать этот вопрос на особом контроле и обеспечить максимальную безопасность.

16:07

Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо – дети. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности – вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем, - сказал президент.

16:10 Касым-Жомарт Токаев призвал соотечественников беречь свое здоровье, беречь родных и близких. По словам президента, Правительство и руководители регионов должны выполнить все поставленные задачи в месячный срок.

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