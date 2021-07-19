В связи с плановым текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования с 21 июля по 9 августа будет изменено расписание вылетов и прилетов.

Сократится время работы аэропорта Нур-Султана. Об этом рассказали в пресс-службе воздушной гавани, сообщает zakon.kz.

В связи с плановым текущим ремонтом взлетно-посадочной полосы и светосигнального оборудования в период с 21 июля по 9 августа в Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев будет изменено расписание вылетов и прилетов. Время работы аэропорта будет сокращено с 24:00 в сутки до 17:00. Ремонт будет проводиться с 11:00 дня до 18:00 ежедневно до окончания ремонта. пресс-секретарь столичного аэропорта Анвар Шалекенов

По его словам, данные работы с 1 апреля были заранее согласованы со всеми авиакомпаниями, в соответствии с чем ими было проведено изменение расписания рейсов.

В этой связи просим всех пассажиров заранее прибывать на регистрацию в аэропорт и уточнять в call-центрах авиакомпаний полную информацию по времени вылета рейсов. Просим отнестись с пониманием. Приносим извинения в связи с временными неудобствами. Анвар Шалекенов

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