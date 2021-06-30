Дубовый сад появился в Нур-Султане

В мастер-плане «Нур-Султан - комфортный город» предусмотрено массовое озеленение столицы.

В столице на прилегающей территории театра «Астана Опера» высажено 1000 кустов сирени и 700 дубов. На этом участке заменена брусчатка, установлены приствольные решетки, предусмотрена система полива. Ночью через приствольную решетку будет подключена специальная подсветка, которая придаст зелёной зоне неповторимый облик.

По словам руководителя Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлана Уранхаева, работа по озеленению столицы проводится в рамках мастер-плана «Нур-Султан -комфортный город». Ландшафтная точка притяжения уже стала излюбленным местом горожан. Такие зелёные зоны по поручению акима столицы Алтая Кульгинова планируется организовать во всех районах поэтапно.

Общая площадь благоустройства территории «Астана Опера» 3.2 га, озеленена территория 2 га.Дубовая аллея также будет благоустроена зонами для отдыха в виде округлых скамеек. Деревья же создадут условия для комфортного отдыха в солнечные дни.

Добавим, что в мастер-плане «Нур-Султан - комфортный город» предусмотрено массовое озеленение столицы.

Дубы-вековые деревья, поэтому было принято решение посадить их возле променадной зоны величественного здания «Астана опера».

Напомним, близ Триатлон парка в текущем году высадили липу и кусты сирени. Таким образом, в столице появился сиреневый и дубовый сад.

Напомним, в рамках реализации послания президента РК Касым-Жомарта Токаева в Нур-Султане посадят свыше 1 миллиона зелёных насаждений.

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