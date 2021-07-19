В Алматинской области ремонтируют школу с трещинами

Администрация школы выделила 15 млн тенге из сэкономленных средств.

В Жаркенте в 2017 году построили среднюю школу имени Хамраева, где обучаются 430 детей.

Но в этом году на наружных стенах появились трещины.

Отметим, на общую сметную документацию объекта выделено 1 млрд 21 тыс. тенге. Компания-подрядчик "Алматыкульбытстрой" предоставила 3-летний гарантийный срок на строительство школы. При сдаче в школы никаких недостатков не было выявлено.

В 2019 году на момент появления линии на наружных стенах школы, на основании жалобы администрации школы, акимат, прокуратура и антикоррупционная служба провели проверку. В результате осмотра специалистами установлено, что наружная штукатурка на некоторых участках школы была нанесена толще. А основная стена школы построена из красного кирпича и полностью соответствует требованиям безопасности. Компания-подрядчик произвели ремонтные работы школы на основании гарантии.

По информации представителей управления образования, в этом году наружная штукатурка школы снова начала падать.

По причине истечения гарантийного срока подрядной компании администрация школы выделила 15 млн тенге из сэкономленных средств. На сегодняшний день строительная компания, выигравшая конкурс, проводит ремонтные работы.

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