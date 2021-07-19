Токаев поручил ускорить регистрацию QazVac в ВОЗ

Приложение zakon.kz
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Это работа Минздрава и МИДа, - заявил глава государства.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить регистрацию QazVac во Всемирной организации здравоохранения, сообщает zakon.kz.
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Следующий вопрос, связан с необходимостью расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Следует проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на отечественных фармплощадках, - сказал Президент на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.
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С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Минздрава и МИДа. Касым-Жомарт Токаев
Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительству прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок. Касым-Жомарт Токаев
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