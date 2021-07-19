Вирус бьет по самому дорогому - Токаев обратился к казахстанцам

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В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо - дети, - заявил Президент.
Вирус бьет по самому дорогому для нас. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает zakon.kz.
Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо - дети, - сказал глава государства на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.
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Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой опасности - вакцинация. Других методов мировая медицина пока не предложила и вряд ли предложит в обозримом будущем. Касым-Жомарт Токаев
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Вакцина - это наш единственный шанс уберечь себя и свои семьи. Наши дети не должны расплачиваться за наши ошибки! Нельзя терять своих близких в мирное время. Касым-Жомарт Токаев
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Я обращаюсь к каждому гражданину нашей страны: берегите свое здоровье, берегите своих близких и семью! Правительство и руководители регионов должны выполнить все поставленные задачи. Касым-Жомарт Токаев
Қасым-Жомарт Тоқаев: Еліміздің әр азаматына айтарым: денсаулықты сақтаңыздар, туған-туыстың, отбасының амандығын ойлаңыздар! Ал, Үкімет пен өңір басшылары белгіленген міндеттердің бәрін мінсіз атқаруға тиіс.
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