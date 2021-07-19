Токаев высказался о низкой оснащенности служб скорой помощи

Приложение zakon.kz
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Такая ситуация недопустима.
Касым-Жомарт Токаев на заседании высказался о низкой оснащенности служб скорой помощи и ковидных больниц, сообщает zakon.kz.
По его словам, нередки случаи, когда скорая помощь приезжает без необходимого оборудования.
В результате теряется драгоценное время на спасение пациента. Несмотря на выявленные факты, регионы продолжают рапортовать о высокой оснащенности отделений для лечения тяжелых пациентов. Это свидетельствует об отсутствии контроля со стороны акиматов и Правительства либо о желании приукрасить ситуацию, - уточнил он.
Президент заявил, что такая ситуация недопустима.
Следует в кратчайшие сроки обеспечить полную оснащенность ковидных больниц и службы скорой помощи в соответствии с протоколами, вплоть до всех расходных материалов. Персональная ответственность за оснащение должна быть закреплена за акимами регионов, - сказал глава государства.
Кроме того, Токаев заявил, что с учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций.
В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. Я не зря неустанно говорю о снижении доступности медицинской помощи. Это отражается на росте материнской смертности, смертности от болезней системы кровообращения и других болезней, - подытожил Президент.
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