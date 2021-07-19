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Президент дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации

Фото: primeminister.kz 19 июля 2021, 16:24

Нужен четкий план оперативных действий, - заявил Президент.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал месяц Правительству на улучшение эпидситуации в стране, сообщает zakon.kz.

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Все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. Нужен четкий план оперативных действий. О принятых мерах прошу доложить в месячный срок, - сказал глава государства на совещании по эпидситуации по коронавирусной инфекции в стране.

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