Санэпидтребования к детсадам и домам ребенка утвердили в Казахстане

Также документ содержит требования к детским дошкольным организациям на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

Министр здравоохранения РК своим приказом от 9 июля 2021 года утвердил Санитарные правила "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным организациям и домам ребенка", сообщает zakon.kz.

Правила устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к выбору земельного участка под строительство объекта, проектированию, реконструкции, эксплуатации, водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, освещению, вентиляции, кондиционированию, ремонту и содержанию, к условиям воспитания и обучения, проживания, питания, производственному контролю, условиям труда и бытовому обслуживанию персонала, медицинскому обеспечению детей, медицинским осмотрам персонала в дошкольных организациях всех видов независимо от форм собственности с полным, неполным, круглосуточным пребыванием детей и домах ребенка.

Так, в доме ребенка оптимальное число воспитывающихся составляет 100-150 детей. Наполняемость групп с рождения до 1,5 лет - 10 детей, в возрасте от 1,5 до 2 лет - 13 детей, в возрасте от 2 до 3 лет включительно - 20 детей.

Также документ содержит требования к детским дошкольным организациям на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина.

В частности, в дошкольные организации не допускаются дети и сотрудники с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела).Ограничен допуск сопровождающих лиц в здание детского сада, - говорится в документе.

Наполняемость групп в типовых детсадах и домах ребенка определяется из расчета 3 м2 на одного ребенка в игровой зоне (без учета спальной зоны и приема пищи), но не более 15 детей в группе.

При регистрации заболеваемости устанавливается карантин на группу или на все учреждение.

Также говорится, что персонал обязан соблюдать масочный режим.

Полностью посмотреть правила можно здесь.

Приказ вводится в действие с 27 июля 2021 года.

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