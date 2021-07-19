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Госреестр дополнили новыми услугами

Фото: egov.kz 19 июля 2021, 17:06

Так, можно получить сертификат менеджера в области здравоохранения.

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК от 30 июня 2021 года внесены изменения и дополнения в Реестр государственных услуг, сообщает zakon.kz.

В частности, появились следующие госуслуги:

  • Выдача согласования или заключения (разрешительного документа) на вывоз зарегистрированных и не зарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий;
  • Выдача сертификата менеджера в области здравоохранения;
  • Признание документов об образовании;
  • Выдача разрешения на ввоз на территорию РК из государств - членов ЕАЭС и вывоз с территории РК в эти государства озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции;
  • Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду;
  • Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду или скрининга воздействий намечаемой деятельности;
  • Аттестация профессиональных аварийно-спасательных служб в области промышленной безопасности;
  • Регистрация прижизненного отказа или согласия на посмертное донорство органов (части органа) или тканей в целях трансплантации.

Полностью посмотреть документ можно здесь.

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