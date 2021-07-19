Победительнице "Славянского базара" пришлось похудеть на 23 кг

Девушка отметила, что с детства смотрит "Славянский базар", а принять участие в конкурсе было ее мечтой.

Казахстанка Рухия Байдукенова, получившая Гран-при международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", рассказала о подготовке к конкурсу, передает корреспондент zakon.kz.

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Девушка отметила, что с детства смотрит "Славянский базар", а принять участие в конкурсе было ее мечтой.

Я всегда маме говорила, что поеду на конкурс и выиграю. Говорила, что буду первой девушкой, которая получит этот титул. Я три месяца упорно готовилась к конкурсу морально и физически. Ради участия в "Славянском базаре" я похудела на 23 кг, - поделилась Рухия Байдукенова.

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По ее словам, до объявления победителя были сомнения, но вера в себя и цель, которую она поставила еще будучи ребенком, помогли ей выиграть.

Своим мнением о победе Рухии также поделилась министр культуры и спорта Актоты Раимкулова.

Вы ведь понимаете, что участие в таких конкурсах проходит обычно в результате отбора. У нас в стране проходил национальный отборочный тур. Рухия участвовала несколько раз, в третий раз ей улыбнулась удача, можно сказать, что настало время, когда она профессионально и морально была готова, - отметила министр.

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На достигнутом Рухия не планирует останавливаться. В планах спеть с Димашем Кудайбергеном и Мэрайей Кэри.

Ранее победительница "Славянского базара в Витебске" рассказала о поддержке Димаша на конкурсе.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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