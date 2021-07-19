Штормовое предупреждение объявлено в восьми регионах

Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

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По данным РГП "Казгидромет", 20 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза, днем местами - град. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с.

Днем в Туркестанской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ветер северо-западный 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 40 градусов, чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с, сильная жара до 40 градусов.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидаются гроза, туман. В Петропавловске ночью и утром туман.

В Актюбинской области ночью местами ожидается гроза.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-западный, северный, днем местами 15-20 м/с с пыльной бурей. Днем сильная жара до 40 градусов. Сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем местами 15-20 м/с. Днем сохраняется очень сильная жара до 41 градуса. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске днем ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, днем порывы 18 м/с. Днем сохраняется сильная жара до 38 градусов.

Днем 20-22 июля на юге Актюбинской области ожидается очень сильная жара до 40 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем 20-21 июля в Алматинской области местами ожидается сильная жара до 35-37 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем 20-21 июля ожидается сильная жара до 35-37 градусов.

20-21 июля в Карагандинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, северо-восточный, местами 15-20 м/с. Днем 20-21 июля местами сохраняется сильная жара до 35 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность. В Жезказгане 20 июля ожидается гроза, днем - жара до 35 градусов.

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