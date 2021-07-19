Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки РК, передает zakon.kz.

Постановлением Правительства Рустем Бигари освобожден от должности вице-министра образования и науки согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Рустем Бигари родился в 1976 году в Кокшетау. Окончил Кокшетауский педагогический институт им. Ш. Уалиханова, Кокшетауский институт экономики и менеджмента, Бостонский Университет. Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности консультанта Комитета мониторинга программ и проектов Национального экологического центра устойчивого развития РК. В 2006-2018 гг. занимал различные должности в Администрации Президента РК.

С июня 2018 года по настоящее время работал вице-министром образования и науки РК.

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