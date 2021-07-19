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Мотоциклист наехал на женщину в Усть-Каменогорске

Фото: из открытых источников. 19 июля 2021, 18:24

Ведутся следственные мероприятия.

Пострадавшая, 1960 года рождения, с травмами была доставлена в больницу, передает zakon.kz.

ДТП произошло сегодня днем на нерегулируемом перекрестке на проспекте Абая. 23-летний водитель мотоцикла марки Yamaha, двигаясь со стороны Дворца спорта в сторону улицы Михаэлиса, сбил женщину, - пишет altaynews.

В пресс-службе Управления полиции города заявили, что в настоящее время ведутся следственные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

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