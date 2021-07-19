Во Франции сатанист убил ребенка

Сейчас следователи выясняют обстоятельства убийства.

В коммуне Тараскон на юго-востоке Франции местная полиция нашла расчлененное тело 13-летнего ребенка. Полиция считает, что преступление совершил 32-летний сосед-сатанист, передает zakon.kz.

Издание Le Télégramme пишет, что тело мальчика обнаружили в квартире в центре города. Полиция считает, что ребенка убил и обезглавил 32-летний сосед с психическим расстройством. Отмечается, что ранее его привлекали к ответственности за насилие. Мужчину вычислили спустя три часа после обнаружения тела мальчика. Он пытался сбежать через крышу, но полицейский застрелил его. Подозреваемый скончался. Судя по найденным у него в квартире вещам, он был сатанистом.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства убийства мальчика.

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