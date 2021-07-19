Rams Qazaqstan представил новый проект "Алматы парк"

Разработка объекта — важная веха в градостроительстве Алматы.

ТОО "Rams Qazaqstan" планирует построить в Алматы многофункциональный комплекс "Алматы парк" (далее – МФК): застройщик выкупил участок "долгостроя" площадью порядка 45 тыс. кв. метров на пересечении улицы Тимирязева и проспекта Сейфуллина.

О проекте

Многофункциональный проект "Алматы парк" - это шесть высотных зданий различной этажности (38, 34, 30, 26, 21 и 21 этажей) и два здания по девять этажей. Помимо жилых домов, на территории комплекса расположатся торговый центр, пятизвездочный отель, специализированный дом заботы о пожилых, органическая ферма, гастрономический центр, школа профессий, пункты полиции и медицинской помощи, детский сад, обучающие центры для детей.

В МФК запланировано строительство 950 квартир и 3-уровневого паркинга на 2000 машиномест. Согласно проекту на территории комплекса будет выделено 3 га под озеленение, а это более 2000 деревьев и десятки тысяч кустарников, что составит в общей сложности порядка 30 000 кв. метров зеленого фонда и 13 кв. метров в пересчете на одного жителя МФК.

Проектом предусмотрено размещение панорамной смотровой площадки, с которой будет открываться обзорный вид на город и горы. Застройщик уверен, что комплекс станет излюбленным местом для посещения туристов и гостей южной столицы, новой яркой локацией, еще одним знаковым объектом и визитной карточкой Алматы.

Цели устойчивого развития

"Алматы парк" - это флагманский проект ТОО "Rams Qazaqstan" в сегменте премиум, который компания планирует реализовать в соответствии с целями устойчивого развития ООН (ЦУР), в частности, в планах использование в комплексе вертикального и внутреннего озеления, альтернативных источников энергии в виде солнечных панелей, а также повторное использование сточных вод. Многофункциональный комплекс будет сертифицирован LEED - это признанная во всем мире программа сертификации зданий, которая подтверждает применение самых эффективных и экологичных методов проектирования и строительства. Система LEED разработана Советом по экологическому строительству США (USGBC).

Особенности строительства

Над внешним обликом комплекса трудится тандем архитектурных бюро: Dome+Partners (Турция), Noname Studio (Италия), Ideare (Южная Африка). Комплекс будет отвечать современным тенденциям в дизайне. Учитывая особые требования, предъявляемые к строительству высотных зданий в сейсмоопасной зоне, застройщик пригласил к разработке проекта архитектурные компании международного класса - AGM и Hartek, также над проектом задействованы местные высококлассные специалисты, имеющие соответствующий опыт.

Разработка объекта — важная веха в градостроительстве Алматы, ведь в городе практически нет аналогов этого жилого комплекса, - говорит Юрий Данилкин, архитектор-проектировщик ТОО "СКПБ АлматыЭнергопроект". - Это также уникальная возможность для всех участников проекта, так как здесь не подойдут стандартные решения, и нужен индивидуальный подход на каждом этапе. Мы также не забываем, что жилой комплекс должен быть комфортным и безопасным для жителей, поэтому наша компания учитывает все важные детали, в том числе особое внимание уделяет пожарной безопасности и сейсмоустойчивости здания. В этом нам помогает богатый опыт: мы уже проектировали ключевые жилые объекты в регионах с высокой сейсмичностью - Алматы и Шымкенте.

Специалисты КазНИИСА провели техническое обследование зданий на участке, принято решение о демонтаже тех, которые не соответствуют СНИПам. На основании заключения института о соответствии проектным решениям прочности бетона и армирования несущих железобетонных конструкций недостроенных блоков будет продолжено строительство зданий, соответствующих требованиям, и выполнены все рекомендации, данные экспертами исследовательского института. В целом, каждое решение по проекту обосновано заключением экспертов КазНИИСА, тщательно изучивших данный участок.

До начала строительства были проведены исследования грунта. По данным инженерно-геологических изысканий, грунты площадки строительства относятся к первому типу грунтовых условий по сейсмическим свойствам, т.е. к природным скальным грунтам – самым прочным, не проседающим и способным вынести высокую нагрузку.

Когда речь идет о сейсмостойкости здания, подразумевается прочность постройки, мощность стального и каркаса и надежность стен. Все эти параметры в Almaty Park гарантируются участием в проекте признанных экспертов в области строительства, таких как международная инжиниринговая компания AGM Engineering и Bureau Veritas (Франция) – мирового лидера в области испытаний, инспекций и сертификации, и их соответствующими заключениями.

Разработчики проекта просчитывают нагрузку на водоснабжение и электрические сети района. Предполагаемый расход "Алматы парк" по воде составит 1104 кубических метра в сутки - это незначительный объем, который не повлияет на нагрузку по водоснабжению района. Для сравнения, обычный 16-этажный дом потребляет 200 кубических метров воды в сутки. Многофункциональный комплекс будет подключен к новой городской подстанции суммарной мощностью 63 МВт, которая была построена с целью улучшения электроснабжения с расчетом на застройку города новыми объектами в Бостандыкском и Алмалинском районах в ближайшие пять-семь лет.

Предлагаемая транспортная схема обеспечивает приемлемую доступность всех подходов к МФК "Алматы Парк". Расположение комплекса позволяет организовать четыре транспортных заезда и выезда, кроме того, площадь застройки позволяет обеспечить внутриквартальные проезды.

Расположение зданий рассчитано таким образом, чтобы способствовать усилению атмосферных потоков характерной для Алматы горно-долинной циркуляции. Высотность зданий часто является источником тени для большой площади прилегающей территории, и, благодаря этому, разница температур обеспечивает завихрения мелких бризовых потоков. В целом, эти особенности позволяют увеличить проветриваемость будущего комплекса. В настоящее время проектная группа готовит более детальный расчет и математическую модель для визуализации атмосферных потоков и будущего влияния объекта на воздух мегаполиса.

Стоимость проекта

ТОО "RAMS Qazaqstan” не использует заемные средства для своих проектов независимо от их стоимости и сложности. В строительство "Алматы парк" компания инвестирует 173 млрд тенге собственных средств, кроме того, застройщик привлекает 43 млрд тенге иностранных инвестиций. В период активного строительства будет создано 10 тыс. рабочих мест с фокусом на привлечение казахстанских кадров. Завершение проекта ожидается в 2024 году. Кроме того, Rams Qazaqstan планирует участие в строительстве школы в рамках государственно-частного партнерства.

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