О чем говорил Токаев на совещании по эпидситуации в Казахстане

Главное – не допустить роста тяжелобольных, сохранить человеческие жизни, сказал президент.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время резко возросло количество людей, инфицированных коронавирусом. Ежедневно регистрируется более 5 тысяч пациентов. Неделю назад Правительство заявляло, что ситуация под контролем, но эпидемиологическая обстановка ухудшается. Число больных в тяжелом состоянии растет с каждым днем, передает zakon.kz.

Главное - не допустить роста тяжелобольных, сохранить человеческие жизни. Поэтому есть только один выход. Это массовая вакцинация. Следует говорить предельно откровенно - ситуация крайне тревожная. Пандемия стала своеобразным экзаменом для руководителей регионов. Этот экзамен, как минимум, половина акимов, в лучшем случае сдают на "тройку". В этих условиях многократно возрастает координирующая роль Правительства, здесь позиция стороннего наблюдателя абсолютно неуместна. Нужно усилить координирующую роль Правительства и соответствующих ведомств, - заявил Президент, сообщает Акорда.

Глава государства поручил срочно сформировать выездные бригады для оказания методической помощи регионам с низким охватом вакцинации. По его мнению, в работе с людьми, не желающими вакцинироваться, нужно применять дифференцированный подход.

Эта группа далеко не однородна. Причины отказа от вакцинации самые разные. Среди таких людей много и колеблющихся. Надо всеми средствами, в том числе через социальные сети, убеждать их. В некоторых развитых странах Запада переходят от методов убеждения к мерам принуждения. Мы на это не пойдем, за исключением особых случаев, связанных с деятельностью крупных трудовых коллективов. Потому что не можем из-за небольшой группы "упертых" антиваксеров ставить под угрозу здоровье наших граждан, обеспечивающих своим трудом благополучие своих семей, - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Министерству здравоохранения совместно с Министерством информации и общественного развития поручено провести независимый социологический опрос. Нужно четкое понимание, кто такие антиваксеры, иметь их полный социологический портрет.

Следует также учитывать тот факт, что заражения в основном происходят в торгово-развлекательных центрах, кафе и ресторанах. В этих условиях меры предосторожности, включая вакцинацию, приобретают особо важное значение, - подчеркнул глава государства.Президент затронул вопрос нехватки вакцин в регионах. В частности, в Алматы остаток первой дозы вакцины зафиксирован на уровне однодневного объема вакцинации. При этом в ряде регионов при средних темпах вакцинации остатки в десятки раз больше алматинских. Министерству здравоохранения совместно с регионами поручено правильно прогнозировать темпы вакцинации, а также выстроить систему оперативного перенаправления вакцин с учетом срока годности.

Еще один актуальный вопрос, тормозящий процесс иммунизации, - подложные паспорта вакцинации. Важно оперативно пресекать любые попытки распространения этого негативного явления. На 16 июля возбуждено 65 уголовных дел. То есть работа началась, следует ее активно продолжить. Это очень серьезное преступление. Это фактически действие, направленное на подрыв национальной безопасности. Поручаю ужесточить и применить суровое наказание к лицам, допускающим подделку паспортов вакцинации, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

На совещании также рассмотрен вопрос расширения линейки вакцин от производителей-лидеров в этой области. Глава государства дал поручение проработать вопрос о поставке и выпуске новой российской вакцины "Спутник лайт" на отечественных фармплощадках.

С учетом планируемого на сентябрь промышленного выпуска отечественной вакцины QazVac предстоит ускорить ее регистрацию во Всемирной организации здравоохранения. Это работа Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел. Важно организовать работу по продвижению QazVac на рынки третьих стран в рамках двусторонних договоренностей. Правительство, прошу взять данный вопрос на особый контроль и доложить о результатах в месячный срок, - сказал Президент.

Глава государства полагает, что в вопросе вакцинации крайне важна солидарная позиция отечественного бизнеса. Ведь без достижения коллективного иммунитета полностью снять санитарные ограничения для бизнеса невозможно. Для бизнеса и потребителей это во многом возможно благодаря цифровому решению Ashyq.

За последнее время растет число зараженных и контактных, то есть, лиц с "красным" и "желтым" статусами, посещающих общественные места. При этом, как только программа их регистрирует, недобросовестные граждане разбегаются в поисках другого места досуга. Видимо, подобные безответственные лица нисколько не боятся штрафов, тем более их никто не выписывает. А ведь фиксация ИИН и иммунного статуса в системе имеется. Подобная безответственность должна быть наказуема. Поручаю ужесточить требования за несоблюдение карантинных ограничений, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает недопустимым повторения ситуации прошлого лета. Для этого необходимо обеспечить правильное функционирование системы здравоохранения.

С учетом перепрофилирования коек в ковидные упускается драгоценное время для проведения плановых операций. В результате растет число пациентов с запущенной патологией, увеличивается летальность. А это гораздо более низкие шансы на успешный исход лечения и большие ресурсы, затрачиваемые на лечение, - констатировал Глава государства.

Завтра для всех мусульман начинается священный праздник Курбан айт. Оценивая эпидемиологическую обстановку в стране сложной, Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость предотвращения массовых скоплений в местах жертвоприношений.

Мы можем усугубить ситуацию. Правительство и акимы должны держать этот вопрос на особом контроле. Во время Курбан айта необходимо обеспечить максимальные меры безопасности, - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что все поднятые сегодня вопросы должны быть на особом контроле Правительства. И вновь обратился к гражданам Казахстана о необходимости беречь свое здоровье, своих близких и родных.

Вирус бьет по самому дорогому для нас. В этой борьбе страдают наше старшее поколение, но что очень плохо - дети. Трудно представить себе, но годовалые малыши тяжело заболевают, заразившись от родителей. Еще недавно это было невозможно, но сейчас тысячи младенцев поражены этим опасным вирусом. Единственный способ уберечь себя и своих близких от этой смертоносной опасности - вакцинация, - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе совещания также выступили заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр здравоохранения Алексей Цой, аким г. Нур-Султана Алтай Кульгинов, аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев, аким Карагандинской области Женис Касымбек, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, аким Алматинской области Амандык Баталов, аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, аким Кызылординской области Гульшара Абдыкаликова, аким Костанайской области Архимед Мухамбетов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!