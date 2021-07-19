Мониторинговые группы в Алматы будут работать по-новому

Прозрачность работы мониторинговых групп хотят повысить через внедрение цифровых решений.

В Алматы оцифровали работу мониторинговых групп по контролю за соблюдением карантинных мер, передает zakon.kz.

На фоне циркуляции индийского штамма "дельта" в Алматы растет количество зараженных коронавирусной инфекцией. Алматы находится в "красной" зоне. Для защиты здоровья горожан в мегаполисе усилены ограничительные меры, нацеленные на недопущение массового скопления и перезаражения. Мониторинговые группы, в свою очередь, призваны следить за соблюдением ограничений, - сообщает пресс-служба акимата города.

Как уточняется, прозрачность работы мониторинговых групп хотят повысить через внедрение цифровых решений.

Вместе с тем в рамках совершенствования механизма Городской штаб по недопущению распространения коронавирусной инфекции совместно с прокуратурой города и региональной палатой "Атамекен" приняли решение о переводе работы мониторинговых групп в цифровой формат.

Оцифровка работы мониторинговых групп повысит качество обработки и учета данных об итогах работ. Так, модуль "Контроль мониторинговых групп" по г. Алматы позволит в режиме реального времени отслеживать работу мониторинговых групп и настроить актуальную аналитику. В результате будет доступна информация о том, какие объекты чаще всего посещают проверяющие, соблюдается ли маршрут рейдовых мероприятий и т. д. При этом, как отмечают в прокуратуре мегаполиса, работа мониторинговых групп будет считаться легитимной только при использовании данного модуля, - пишет пресс-служба.

Отмечается, что теперь посещения предпринимателей со стороны мониторинговых групп будут фиксироваться незамедлительно, база сама будет вести электронный учет. Платформа автоматически определяет месторасположение объекта мониторинга. В присутствии предпринимателя будет заполняться шаблон с указанием всех его идентификационных данных, выявленных нарушениях и принятых мерах.

Также сообщается, что мониторинговые группы проверяют субъекты бизнеса по пяти требованиям: - соблюдение режима работы;- проведение мероприятий с большим скоплением людей;- соблюдение социальной дистанции;- соблюдение масочного режима;- соблюдение лимита численности посетителей.

По всем фактам неправомерных действий и решений мониторинговых групп предприниматели могут обратиться в прокуратуру.

В Алматы продолжают усиленно работать 40 мониторинговых групп. Так, с начала года проведено 3195 выездов, охвачено 30 279 объектов, выявлено 2682 объекта с нарушениями карантинных мер. Составлено 4730 протоколов на физические и юридические лица на общую сумму свыше 350 млн тенге. В суды передано 75 материалов (по ст. 462 ч. 3 и ст. 425 ч.1), из них по 64 материалам приняты решения. За прошедшую неделю с 12 по 17 июля проверено соблюдение карантинных мер на 829 объектах, выявлено 78 объектов с нарушениями. За выходные дни, с 16 по 18 июля, по городу Алматы выявлены нарушения со стороны 27 юрлиц, - резюмируется в сообщении.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!