Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области

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Причины аварии выясняются.
Авария со смертельным исходом произошла в Актюбинской области, передает zakon.kz.
19 июля в 14:00 на трассе Кенкияк-Сарыколь произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110. В результате ДТП водители указанных автомашин скончались на месте. 83-летний пассажир автомашины ВАЗ-2115 был госпитализирован в районную больницу, - рассказали в пресс-службе ДП Актобе.
Причины аварии выясняются.
По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.
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