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Двое водителей скончались в ДТП в Актюбинской области

Фото: пресс-служба ДП Актобе. 19 июля 2021, 19:45

Причины аварии выясняются.

Авария со смертельным исходом произошла в Актюбинской области, передает zakon.kz.

19 июля в 14:00 на трассе Кенкияк-Сарыколь произошло столкновение двух автомобилей ВАЗ-2115 и ВАЗ-2110. В результате ДТП водители указанных автомашин скончались на месте. 83-летний пассажир автомашины ВАЗ-2115 был госпитализирован в районную больницу, - рассказали в пресс-службе ДП Актобе.

Причины аварии выясняются.

По факту ДТП начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека). Назначены необходимые экспертизы.

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