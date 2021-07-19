Туркестанская область вошла в "желтую" зону по темпам распространения коронавируса

По состоянию на 18 июля в Туркестанской области зарегистрировано 176 случаев заболевания COVID-19.

Руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов рассказал, что в настоящее время лечение от коронавируса получают 958 человек, из них 916 находятся в инфекционных стационарах, 42 - в карантинных стационарах и 158 человек - на домашнем карантине, передает zakon.kz.

По состоянию на 18 июля в регионе зарегистрировано 176 случаев заболевания COVID-19.

В настоящее время Туркестанская область по показателю заболеваемости КВИ перешла в "желтую" зону. С начала прививочной кампании первым компонентом вакцины привились 505 675 человек. Вторым компонентом - 315 226 человек. По области на сегодняшний день работают 128 прививочных пунктов. Также в регионе функционируют 14 ПЦР-лабораторий, в том числе 10 государственных. За прошедшие сутки в лабораториях обследованы 1347 человек. По области развернуто 2020 инфекционных, 300 карантинных и 315 реанимационных коек, - сказал Пашимов на аппаратном совещании под председательством акима области.

Кроме того, в ходе совещания глава региона Умирзак Шукеев указал на низкую эффективность работы мобильных групп, поручив пересмотреть и усилить их работу. Отмечается, что большая часть болеющих коронавирусом заразились в общественных местах во время проведения праздничных, семейных мероприятий.

Акимам районов и городов нужно взять на контроль работу ресторанов, тойханы и жестко пресекать проведение различных мероприятий, - сказал Шукеев.

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