27-летний рыбак найден мертвым на водоканале близ Актау

Утонувшего искали почти сутки.

Это уже девятая трагедия на Каспии в Мангистауской области с начала 2021 года, передает zakon.kz.

Сегодня в 18:20 спасателями было обнаружено тело гражданина Т., 1994 года рождения, который утонул во время ловли рыбы на водоканале "Шора", - пишет "Лада".

Предположительно парень погиб вечером 18 июля.

Утонувшего парня искали почти сутки, лишь на ночь поисковые работы были приостановлены.

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