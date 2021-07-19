Байтанаев о конфликте с антиваксерами: Я поражаюсь жестокости этих матерей

Представитель Минздрава Ержан Байтанаев поразился циничности и агрессивности антиваксеров.

Официальный представитель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Ержан Байтанаев прокомментировал конфликт с женщинами, выступающими против вакцинации, передает zakon.kz

Уже несколько человек прислали видео с моим участием с просьбой прокомментировать ситуацию. Спрашивают, какие действия с моей стороны последуют? За годы своей деятельности я сталкивался с множеством трудных и горячих моментов, когда страсти накалялись до предела и казалось, что вот-вот произойдет конфликт. Но в силу своей компетенции, а также ввиду заинтересованности сторон в конструктивном диалоге, нам всегда удавалось избегать таких ситуаций, - написал Байтанаев в Facebook.

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По его словам, инцидент поражает своей циничностью и агрессивностью.

Нет, не по отношению ко мне, я мужчина и не к лицу настоящему мужчине жаловаться на пару женщин. Меня поразило отношение многодетных матерей, некоторые из них воспитывают детей-инвалидов, к такому же инвалиду, девушке - работнику общественной приемной Министерства здравоохранения. Ворвавшись в помещение, женщины стали выплескивать свою агрессию на ни в чем не повинного сотрудника, человека с ограниченными возможностями. Стали оскорблять, применять физическую силу, только на основании того, что девушка пыталась им помочь. Я поражаюсь жестокости этих матерей, воспитывающих таких же детей, как эта девушка, с ограниченными возможностями, которая попала под их горячую руку. Насколько велико должно быть лицемерие, с которым они отстаивают права инвалидов, если вот так просто могут нанести физический урон такому же беззащитному человеку? Как можно ожидать проявления агрессии со стороны матерей по отношению к человеку с ограниченными возможностями? - пишет он.

Затем Ержан Байтанаев отметил, что чиновники всегда готовы к открытому диалогу.

Мы всегда готовы к диалогу и к адекватной реакции, мы готовы выслушать, помочь, прийти к компромиссу, ведь мы живем в светском и правовом государстве. Я призываю всех граждан к благоразумию! Если у вас накопились какие-то вопросы или проблемы, мы всегда готовы сесть за стол переговоров и открыто решить их, не прибегая к агрессии и оскорблениям. Двигаемся дальше во благо и здоровья каждого гражданина нашей страны! - резюмировал Байтанаев.

Ранее сообщалось, что серьезный конфликт произошел на встрече противников вакцинации и чиновников Министерства здравоохранения РК.

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