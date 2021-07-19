Молодожены разделили гостей по меню, исходя из суммы подарков

Жених и невеста из США разозлили интернет-пользователей тем, что предложили гостям еду на свадьбе на сумму подаренных ими подарков, передает zakon.kz.

Пользователей сети возмутил поступок молодоженов.

Вот ряд их комментариев:

За 2500 долларов я могу слетать в Ирландию, пробыть там неделю и купить себе флейту Waterford.

Такое возможно только в Америке

Интересно, сколько людей реально придут на свадьбу после такого?