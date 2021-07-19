Несколько рек вышли из берегов и затопили сотни домов в Польше

О жертвах не сообщается.

Причиной потопа стали сильные дожди на юге Польши, передает zakon.kz.

Правительство поддержит все пострадавшие домохозяйства, - приводит ТАСС слова Премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Он посетил пострадавшие регионы. По словам политика, ситуация в воеводствах останется под контролем властей, если погодные условия не ухудшатся.

Между тем, на видео, распространяемом в соцсетях, виден критический уровень подтопления в нескольких населенных пунктах. Потоки воды размыли дороги, порывистый ветер сорвал крыши с десятков домов, повалил деревья и повредил линии электропередач. Наиболее тяжелую ситуацию зарегистрировали в Малопольском и Подкарпатском воеводствах. Ухудшение погодных условий также зафиксировали в Чехии.

О жертвах не сообщается.

12 июля в Германии начались сильные наводнения из-за продолжительных ливней. В результате разрушительных последствий потопа в стране погибли 160 человек, повреждены десятки улиц, домов и мостов. Похожие погодные условия настигли Бельгию, Швейцарию и Нидерланды.

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