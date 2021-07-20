Бывшая жена Тимати поздравила мусульман с праздником

Приложение zakon.kz
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Добавьте zakon.kz в ваш телефон
Подписчики Решетовой позитивно откликнулись на пост.
Модель Анастасия Решетова, известная как бывшая гражданская жена российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова), поздравила мусульман с Курбан айтом, передает zakon.kz.
Читайте также: Бывшая жена Тимати рассказала, почему стала мусульманкой
С праздником! - написала модель в Instagram.
Подписчики Решетовой позитивно откликнулись на пост.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!