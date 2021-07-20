Бывшая жена Тимати поздравила мусульман с праздником

Подписчики Решетовой позитивно откликнулись на пост.

Модель Анастасия Решетова, известная как бывшая гражданская жена российского хип-хоп-исполнителя и предпринимателя Тимати (Тимура Юнусова), поздравила мусульман с Курбан айтом, передает zakon.kz.

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С праздником! - написала модель в Instagram.

Подписчики Решетовой позитивно откликнулись на пост.

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