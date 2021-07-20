Ядовитыми веществами вынуждены дышать жители Усть-Каменогорска

Едкий дым накрыл город.

В очередной раз загорелась городская свалка. Пожарным понадобились целые сутки, чтобы потушить огонь. Экологи уже подтвердили, что горожанам пришлось дышать ядовитыми веществами - в смоге выявили формальдегид и сероводород, передает zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Предприятие ставит перед собой экономический интерес, а не экологический. С начала года мы его больше 10 раз штрафовали, закрыть не можем, потому что другой альтернативы не имеется. Наши письма, которые адресовали в адрес акима города, остались без рассмотрения. Акимат четкие меры по его локализации не принимает, - говорит руководитель областного Департамента экологии Данияр Алиев.

Коммунальщики утверждают, что делают все возможное и с нетерпением ждут новый завод по сортировке мусора. Однако, по словам экологов, предприятие, которое власти планируют построить в этом году, не решит проблему. Чтобы городская свалка больше не загоралась, ее нужно утрамбовывать и засыпать землей.

Вот что по этому поводу говорят местные жители:

Раньше здесь равнина была, а теперь горы мусора. Сколько можно сюда вывозить мусор? Каждый год горит свалка, три-четыре раза за год. Такое ощущение, будто как к нелюдям относятся. И так экология в городе, еще это рядом с жильем, людьми. От нее и вода портится, и деревья портятся. Это опять дымит, горит. Работы никакие не ведутся, получается, одни обещания. Придется подавать в суд о восстановлении здоровья, предъявлять иски, по-другому с нашей властью разговаривать невозможно.

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