Иностранец выращивал коноплю в ЗКО

Задержали "агронома" сотрудники УПН ДП.

Гражданин Российской Федерации выращивал коноплю в теплице в Уральске, сообщает zakon.kz.

Для этих целей он специально оборудовал помещение под теплицу.

Задержали 36-летнего "агронома" сотрудники УПН ДП ЗКО. Обнаруженную лабораторию ликвидировали в ходе проведения ОПМ "Карасора".

С места преступления изъято восемь кустов культивированных растений, предположительно сорта конопля, а также специальное оборудование. начальник ДП ЗКО Махсудхан Аблазимов

По данному факту начато досудебное расследование по статье 300 ч.1 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Назначен ряд экспертиз.

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